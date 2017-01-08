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حملة تموينية مكبرة على مخابز ومستودعات الغاز بقرى جنوب بورسعيد

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حملة تموينية مكبرة على مخابز ومستودعات الغاز بقرى جنوب بورسعيد حملة تموينية مكبرة على مخابز ومستودعات الغاز بقرى جنوب بورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

شنت مديرية والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأحد، حملة مكبرة على المخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى الجنوب "أم خلف ، وبحر البقر  والكاب".

وأسفرت الحملة عن إعداد 4 تقارير مخالفة لمخابز لعدم الالتزام بقائمة التشغيل ونقص فى أوزان الخبز المنتج وعدم الالتزام بالدفاتر التى توضح حركة الدقيق داخل المخبز، ووجود عجز بين الرصيد الدفتري المسجل بالدفاتر والرصيد الفعلى الدقيق الموجود داخل المخبز بمقدار عجز 7 شيكارة دقيق .

كما تم تحرير محضر رقم 320 جنح الجنوب لعدم الإعلان عن زيوت السيارات وخدماتها، والمحضر رقم 321 جنح الجنوب 2017 لعدم الإعلان عن غاز البوتاجاز بالمستودع .

وضم فريق الحملة ناصر ثابت، مديرعام تموين بورسعيد، ومجدى الخضر وكيل المديرية، وخالد فهمي رئيس الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى ومحمدعوض، كبيرى مفتشى الرقابة التموينية .

 

 


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