الجامعة العربية: العلاقات الحالية بين مصر والسعودية لا ترقى لمستوى "الأزمة"

كتب مصطفى عنبر

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون مكتب الأمين العام، أن العلاقات بين مصر والسعودية لا ترقى إلى مستوى "الأزمة"، مشيرا إلى أن الإعلام هو من أطلق عليها أزمة.

وأوضح فى لقاء مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية صباح اليوم، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لا يدخر جهدا فى التقريب المستمر فى وجهات النظر بين الدول الأعضاء بالجامعة فى كافة الملفات وليس مصر والسعودية فقط، ويعمل على ذلك من خلال اتصالاته ولقاءاته دون إعلان.

واستطرد زكى: "هناك أمور كثيرة تجرى طبعا.. ولكن خارج نطاق الجامعة العربية".