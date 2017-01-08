ضبط سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط سيارة محملة بسجائرغير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك، حيث تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث القليوبية إخطارا بالواقعة .

دلت تحريات المباحث أنه تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط السيارة قيادة المدعو أ ع 30 سنة سائق ومقيم عزبة ابوالعلا – بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبرفقته م س "56 سنة تاجر ومقيم باب الشعرية – القاهرة بشارع سوق السعد – دائرة القسم وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر غير مصرح بتداولها في الأسواق ( مهربه جمركياً ) ومبلغ 96 ألف جنيه، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها في الأسواق ونفيا علمهما بكونها مهربة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 248 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م