أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك بالقليوبية

Google+ Print
ضبط سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك بالقليوبية ضبط سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط سيارة محملة بسجائرغير مصرح بتداولها بالأسواق ومهربة من الجمارك، حيث  تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث القليوبية إخطارا بالواقعة .

 

دلت تحريات المباحث أنه تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط السيارة قيادة المدعو أ ع  30 سنة سائق ومقيم عزبة ابوالعلا – بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة  وبرفقته م س "56 سنة تاجر ومقيم باب الشعرية – القاهرة  بشارع سوق السعد – دائرة القسم وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر غير مصرح بتداولها في الأسواق ( مهربه جمركياً ) ومبلغ 96 ألف جنيه،  وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها في الأسواق ونفيا علمهما بكونها مهربة.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 248 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365