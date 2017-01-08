محكمة النقض تتلقى طعن المتهمين بحرق كنيسة كرداسة لإلغاء عقوبة المؤبد

كتب أحمد متولى

تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان المتهمين فى واقعة حرق كنيسة العذراء بقرية كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة، لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة جنايات الجيزة.

وتضمنت مذكرة الطعن عدة نقاط قانونية، يستند إليها دفاع المتهمين، للمطالبة بنقض حكم الجنايات، أبرزها القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، والإخلال بحق الدفاع خلال جلسات المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى 7 نوفمبر الماضى، بإدانة 3 متهمين بالاشتراك فى جريمة حرق الكنيسة، وعاقبتهم بالسجن المؤبد، ثم قررت هيئة الدفاع عنهم الطعن أمام محكمة النقض.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية ضمن قائمة ضمت عشرات المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية بمركز كرداسة، تزامنا مع أحداث فض اعتصامى النهضة ورابعة.