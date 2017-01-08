تأجيل نظر منازعتي التنفيذ على بطلان حكم «تعيين الحدود»

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 12 فبراير لتقديم المذكرات والمستندات

> وقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.

كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على تأجيل نظر منازعتى التنفيذ على بطلان حكم “تعيين الحالح”.