«تعويذة علام» مجموعة قصصية ترى النور للكاتبة علياء هيكل

صدرت المجموعة القصصية “تعويذة علام” للكاتبة المبدعة علياء هيكل لترى النور فى اطلالة مميزة، ومن المقرر أن تشارك المجموعة القصصية الجديدة من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.

يذكر أن تعويذة علام صدرت عن دار”ليان” للنشر والتوزيع وتضم المجموعة عددا من القصص القصيرة تتناول أحداث وشخصيات في أجواء لا تخلو من التشويق والإثارة تدور ما بين الفانتازيا والأحداث الخيالة والواقعية باسلوب شيق أقل ما يقال عنه انه السهل الممتنع.

وفى ذات السياق تغوص الكاتبة علياء هيكل فى تلك الاعمال القصصية والادبية المثيرة الى اعماق أغوار النفس البشرية وتفتح لنا أبواب الغموض والدهشة فيها .. فلا تتركك الا وأنت تعيش كل تفاصيل القصة وتتعايش معها متأثرا بكل أحداثها، حتى أنك بعد الأنتهاء من قراءة تفاصيلها تجد أنه من الصعب عليك منع نفسك من أعادة التفكير مره اخرى فى الأحداث التى قرأتها.

هذا وفى نبذة مختصرة عن الكاتبة فقد ولدت علياء هيكل فى مدينة القاهرة عام 1977وتخرجت فى كلية التجارة جامعة عين شمس وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في التسويق وإدارة الأعمال.

وللكاتبة العديد من القصص والكتابات الأخرى إلا أن ” تعويذة علام” تعد أول باكورة إشراقاتها علينا فضلا عن العديد من دواوين الشعر بالغتين العامية والفصحى ما أثرت به مكتبتنا العربية لترضى بأعمالها الابداعية كافة الأذواق.