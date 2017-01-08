مصر تدعم بوروندي بـ 10 محولات لتوزيع الكهرباء

أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، استعداد مصر لتقديم الدعم الكامل لبوروندي في مجالات الكهرباء والطاقة، معربًا عن نية مصر تقديم 10 محولات لتوزيع الكهرباء بقدرة 100 كيلوفولت أمبير للمحول الواحد، كمنحة من الجانب المصري لبوروندي مع إرسال وفد يضم مهندسين وفنيين لتركيب المحولات الجديدة والتأكد من إدخالها حيز الخدمة الفعلية.

كما أعرب “عمران” عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب البوروندي لتشييد ورشة مجهزة لصيانة وإصلاح محولات توزيع الكهرباء مع إيفاد مجموعة من المهندسين والفنيين لتدريب المهندسين البورونديين على كيفية إصلاح المحولات.

واختتم وفد رفيع المستوى من وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور مهندس محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، زيارته الرسمية لدولة بوروندي والتي بدأت فى الثالث من الشهر الجاري واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الاحد.

ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة البوروندي، عن ترحيبه بالوفد المصري، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في رفع درجة التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء.

أ ش أ