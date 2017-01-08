بالصور.. الثلوج تغطى جبل سانت كاترين.. و277 سائحا يزورون المدينة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حالة من الطقس شديد البرودة، وتراكم كميات من الثلوج على أجزاء متفرقة من الجبال، التى اكتست باللون الأبيض.

وقال المهندس السيد عبد الصادق، رئيس مدنية سانت كاترين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المدنية استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الصقيع التى تضرب المدنية وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات، مؤكدا الاستعداد لمواجهة أى عواصف ثلجية.

وأضاف "عبد الصادق"، أن مدنية سانت كاترين استقبلت اليوم، الأحد، 277 سائحاً من مختلف الجنسيات، منهم 47 من مختلف الجنسيات و230 سائحا مصريا، لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والاستمتاع بالمخيمات البدوية.