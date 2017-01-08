«التعليم» تعد المخطط التدريبي للشبكة القومية للتدريب عن بعد

أعدت الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة التربية والتعليم، المخطط التدريبى للشبكة القومية للتدريب عن بعد (V.C) للنصف الثانى من العام التدريبى 2016/2017، بما يتضمنه من برامج تدريبية لرفع المستوى الفنى والمهنى للمعلمين وباقى الكوادر التعليمية.

وقال محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الشبكة المصرية للتعليم عن بعد تعد من أكبر شبكات التدريب امتدادًا، وأكثرها تفاعلًا، وتتواصل فعاليتها من خلال (72) موقعًا بجميع المديريات، والعديد من الإدارات التعليمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (900) متدرب فى وقت واحد، ووصل إجمالى الدورات التدريبية إلى (3729) دورة حتى ديسمبر 2016، ومن المستهدف فى النصف الثانى من العام التدريبى 2016/2017 أن يكون مقترح التشغيل بعدد (26) أسبوعًا، و(130) يومًا، بعدد ساعات (707) ساعة.

وأضاف رئيس الإدارة، أن هذه الشبكة رائدة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويتم تطويعها فى مجال تطوير العملية التعليمية، ورفع مستوى كوادرها التعليمية فى جميع المجالات، بالاستفادة من خبرات وأفكار وحوارات كبار أساتذة الجامعات، وخبراء التعليم والمستشارين، والأساتذة معدى المناهج، وتطويرها، والمهتمين بشئون التعليم من كبار المثقفين، والمتخصصين، مصريين وأجانب، وتفاعلهم مع الميدان فى تواصلات علمية وثقافية ناجحة، تبلورت فى تبادل الأفكار والآراء وتقريب البيئات، وتوحيد المفاهيم، وتحديث للمعلومات، ومسايرة لأحدث نظم التدريب والتعليم والتقويم فى العالم.