«تموين الإسكندرية» تضبط مخبوزات فاسدة وألعاب نارية مجهولة المصدر

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التمويني وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط “ف.ع”، 45 سنة – بائع لحيازته وعرضه للبيع “1150″ صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و”م.ح” 27 عامًا – المدير المسئول عن محل لتعبئة العطور لحيازته وعرضه للبيع عدد ” 176″ كجم من مادة “الميثانول” المحظور تداولها لسميتها وخطورتها بقصد استعمالها فى تصنيع العطور المقلدة والمغشوشة، و”ش.ا” 36 سنة – صاحب سوبر ماركت لحيازته عدد ” 112 ” عبوة من المخبوزات منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.