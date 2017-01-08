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3 عناصر طبيعية.. أضيفيها للشامبو لانهاء أزمة تساقط الشعر

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3 عناصر طبيعية.. أضيفيها للشامبو لانهاء أزمة تساقط الشعر 3 عناصر طبيعية.. أضيفيها للشامبو لانهاء أزمة تساقط الشعر

 

 

أرشيفية

هناك فترات من الوقت تلاحظين فيها، أن شعرك يتساقط أكثر من ذى قبل، دون معرفة سبب لهذا، رغم أن هناك عدة أسباب لتساقط الشعر بدءًا من العوامل الوراثية التى تركز على المشاكل وصولًا إلى سوء التغذية، وهناك طرق بسيطة للعناية بالشعر، ونقدم لكى أحدها لتتخلصى من تساقط شعرك بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفى نفس الوقت لا تستخدمِ المواد الكيماوية الضارة التى تتسبب فى تلف شعرك كما أنك لستِ بحاجة إلى الذهاب للكوافير لمعلاجة التلف الذى تعرض له شعرك وإنفاق العديد من المبالغ المادية مع ازدياد احتمالية مضاعفة التلف بعد ذلك .

المكونات :

شامبو طبيعى ويفضل أن يكون أحد الشامبوهات المستخدمة للأطفال .

عشر قطرات من زيت الروزمارى والذى يعتبر مثاليًا لتعزيز تدفق الدم وإعطاء قوة للشعر.

عشر قطرات من عصير الليمون وهو مطهر عظيم ومنعش.

اثنين من كبسولات فيتامين E وهى أساسية ومثالية لمكافحة عنصر فقدان الشعر .

طريقة الإعداد:

اخلطي المكونات السابقة معًا فى زجاجة صغيرة وضعيها على شعر رطب، ودلكِ علي فروة الرأس لمدة 10 دقائق على الأقل، وفى النهاية نقوم بشطف الشعر بالماء الساخنة، وستلاحظين تنشيط الدورة الدموية الخاصة بك وتجديد قوة شعرك.

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