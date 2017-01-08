عريقات يعلن استعداده للقاء فلسطيني إسرائيلي روسي بموسكو

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استعداد الجانب الفلسطيني لتلبية أي دعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي روسي في موسكو.

وأوضح عريقات في مقابلة أجرتها معه وكالة “سبوتنيك” الروسية في رام الله، أن اقتراح الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في روسيا يؤكد أن موسكو تدرك أهمية استئناف عملية السلام والمفاوضات والرئيس محمود عباس قبل الدعوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضها.

وأضاف: “حين تم تأجيل اللقاء بعد دعوة الرئيس بوتين أكدت روسيا أنها مستعدة لعقد لقاء جديد ونحن من طرفنا أخبرنا الأصدقاء الروس بأن الجانب الفلسطيني مستعد لتلبية الدعوة”.

وأكد عريقات: أننا نحن كفلسطينيين نثمن غاليا جميع المواقف الروسية بهذا الشأن، و”تصويت روسيا لصالح مشروع قرار إدانة الاستيطان رقم 2334″.

وأدان عريقات تصويت الكونجرس الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، ورأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، يتصرف كأنه فوق القانون.

وفي السياق، أكد عريقات، أن زيارته إلى روسيا بدعوة من وزير الخارجية الروسي, سيرجي لافروف ستكون في 13 يناير ويندرج ذلك في إطار النسيق والتعاون المستمر بين فلسطين وروسيا، حيث من المقرر التنسيق لمؤتمر باريس الذي سيعقد في 15 يناير والاتفاق على مواقف مشتركة، مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس يلتقي كل عام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين أو ثلاث مرات”.