«القوى العاملة» تدرس السلامة والصحة المهنية لطلاب المدارس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة أعدت مقترحًا تقوم بتنفيذه حاليًا، بالتعاون مع وزارة التعليم، يقضي بإعداد برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية، لتقديمها للطلبة والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لتعريفهم بطرق التعامل الصحيحة في حالات الخطر وتجنب المخاطر.

جاء ذلك في بيان للوزارة، صباح اليوم الأحد، عقب لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مقترح وزارة القوى العاملة اعتبارا من العام الدراسي 2018/2017 بإدراج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج التعليمية للمراحل المختلفة ، والتمهيد بإعداد إسطوانات مدمجه “سيديهات” وكتيبات وملصقات، فضلا عن التنسيق لعمل حملة توعية مبكرة بالتعاون بين الوزارتين والمديريات التابعة لهما.

وأكد “سعفان”، أن تنفيذ هذه التجربة يعد استثمارًا ناجحًا سنجني ثماره فى المستقبل، حتى ينشأ جيل جديد له رؤية مختلفة ووعي بمفاهيم الأمن والسلامة والصحة المهنية، بقدر من الثقافة والوعي بمفهوم الوقاية من المخاطر والحوادث، وذلك كجزء من إهتمام الوزارة بتحقيق دورها المنوط به فى تنفيذ الخطة الإنمائية 2030.