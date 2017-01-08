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انخفاض وفيات السرطان في «الولايات المتحدة»

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انخفاض وفيات السرطان في «الولايات المتحدة» انخفاض وفيات السرطان في «الولايات المتحدة»

أرشيفية

كشف تقرير طبي أمريكي حديث، عن انخفاض وفيات السرطان بنسبة 25% في الولايات المتحدة ، بواقع 2.1 مليون بين عامي 2010 و 2015 ، وذلك بسبب الإنخفاض المطرد في معدلات التدخين والكشف المبكر عن المرض.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن التقرير السنوي لجمعية السرطان الأمريكية ، فقد شهدت معدلات الإصابة بالسرطان تراجعًا ملحوظًا بلغت ذروته 215.1 لكل 100.000 شخص في عام 2015 .

فيما انخفضت معدلات السرطان لأربعة أنواع من السرطان الرئيسية ، الرئة بنسبة 43% بين الذكور بين عامي 2010 – 2014 ، ونحو 17% للإناث بين عامي 2014 -2013 ، و38% لسرطان الثدي و 51 % لسرطان البورستاتا.

كما تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي معدل الإصابة بالسرطانات بين النساء ، وهو ما يعد علامة قوية لفاعلية وقوة الإستراتيجيات التشخيصية المتبعة ، وعلى الرغم من ذلك من هذا الانخفاض، توصل التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الإصابة هناك تفاوت بين الرجال والنساء ليصبح الرجال الأعلى إصابة بنسبة 40% من النساء.

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