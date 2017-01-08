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بالصور.. وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة مرتديا الملابس الرياضية

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بالصور.. وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة مرتديا الملابس الرياضية بالصور.. وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة مرتديا الملابس الرياضية

>كتب محمود عبد الراضى

فاجأ اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكاديمية الشرطة بزيارة، وتفقد مسار العملية التدريبية للطلبة الجدد، واطلع على النتائج التى تحققت فى مجال تطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم بما يتوائم مع متطلبات الرسالة الأمنية وما تستلزمه من بذل الجهد الفائق وتوافر الإمكانيات البدنية العالية خاصةً فى ظل التحديات الراهنة.

 

واطلع وزير الداخلية على التدريبات التى يتلقاها الطلبة الجدد فى كافة المجالات خاصةً التحركات التكتيكية، والتدريبات التى تساهم فى رفع الكفاءة القتالية، ووجه بمد فترة إعداد الطلاب الجدد لمدة إضافية فى إطار العمل على رفع مهاراتهم التدريبية وإتاحة الفرصة للوصول إلى معدلات الكفاءة المطلوبة.

ووجه وزير الداخلية بضرورة العمل المستمر على التطوير والإرتقاء بالعملية التدريبية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية، من خلال تنمية البرامج المقدمة لهم وزيادة الجرعة العملية فيها لما لذلك من مردود إيجابى فى إزكاء قدرات الطلبة ويحقق لهم الفاعلية فى أداء رسالتهم مستقبلاً لمواجهة الجريمة وإقرار الأمن والإستقرار بربوع الوطن.

 

 

 

 

 

 

 


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