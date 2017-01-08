وزير التعليم يكرم الطالب "مبتكر مصر الأول" صاحب اختراع "الكرسى المتحرك

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالب عبد الرحمن محمد عمران ، بالصف الثالث الثانوى بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان (من ذوى الاحتياجات الخاصة "حركيًا") مبتكر مشروع جيل جديد من الأجهزة التعويضية "كرسى كهربائى متحرك لمساعدة مرضى الشلل الرباعى يتم التحكم به عن طريق حركة الرأس".

وأشاد الهلالى، وفقا لبيان صحفى ، بموهبة الطالب فى الإبداع والابتكار، متمنيًا له المزيد من التفوق والإجادة، ووجه الطالب بتعزيز ثقته بنفسه لما لديه من موهبة وإبداع يفتخر، ويعتز بها الجميع، وحثه على مواصلة عمله الإبداعى للعمل على تنميه وطنه.

جدير بالذكر أن الطالب عبد الرحمن ، حصل على المركز الأول فى مسابقة القاهرة تبتكر 2016، وحصل على جائزة مالية قدرها (250) ألف جنيه، وحصل على لقب مبتكر مصر الأول، كما حصل على المركز الأول فى يوم الهندسة المصرى 2015، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول فى التصفيات النهائية فى معرض أنتل أيسف فى مجال الأنظمة المدمجة أيسف.