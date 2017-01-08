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توزيع 3 أطنان سكر على المصالح الحكومية بجنوب سيناء بسعر 7 جنيهات

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توزيع 3 أطنان سكر على المصالح الحكومية بجنوب سيناء بسعر 7 جنيهات توزيع 3 أطنان سكر على المصالح الحكومية بجنوب سيناء بسعر 7 جنيهات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

 

قال سامى عبد القادرعبد السلام وكيل وزارة بجنوب سيناء إنه تم طرح 3 أطنان سكر حر على المصالح الحكومية بطور سيناء بسعر 7 جنيهات للكيلو.

 تم توزيع وبيع الكمية تحت إشراف رؤساء المدن ومفتش التموين، بناء على توجيهات اللواء محمد على وزير التموين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف عبدالقادر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " إنه تم توزيع 30 طن سكر على الموطنين من خلال مجمعات دلتا ماركت بكل مدن المحافظة.

وأوضح أن المخزون من الارز يبلغ 34 طن ، وجارى شحن 100 طن، والسكر اللحر 34 طن،  والزيت متوفر منه 10 آلاف كرتونة .

وأشار سامى إلى أنه تم توزيع  كميات من السكر بسعر7 جنيهات، والأرز بسعر 7جنيهات ونصف.

 

 


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مصر 365

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