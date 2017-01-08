النيابة تطلبت تحريات حول تسمم 11 عاملا بعد تناولهم وجبة حواوشى بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة أكتوبر، تحريات المباحث حول تسمم 11 عاملاً بإحدى الشركات نتيجة لتناولهم وجبة حواوشى من أحد المطاعم بأكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت أخذ عينة من دمائهم لتحليلها، وبيان أسباب التسمم، كما استدعت عدد من مسئولى المطعم لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن 11 عاملا بإحدى المصانع بأكتوبر أصيبوا بحالة تسمم شديدة بعد تناولهم وجبة حواوشى، وبسؤالهم أكدوا أنهم يعملون فى إحدى الشركات وأنهم تناولوا وجبة الحواوشى من محل مأكولات، ما أسفر عن إصابتهم بحالة التسمم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص من العاملين بمحل المأكولات، والتحفظ على عينة من الحواوشى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.