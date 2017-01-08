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بالصور.. «فرسان الشرق» تنهي استعداتها لتقديم عرض «علاء الدين» غدًا

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بالصور.. «فرسان الشرق» تنهي استعداتها لتقديم عرض «علاء الدين» غدًا بالصور.. «فرسان الشرق» تنهي استعداتها لتقديم عرض «علاء الدين» غدًا

تفتتح فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر موسمها الفنى بعرض “على بساط علاء الدين” فى الثامنه مساء غد الاثنين على المسرح الكبير بدار لأوبرا.
> العرض تصميم واخراج طارق حسن،والمقرر تقديمه للمرة الثانية فى الثامنه مساء الثلاثاء 10 يناير..وهو مستلهم من احدى حكايات الف ليلة ،وتحمل اسم” علاء الدين والمصباح السحرى، ويدور فى فاصلين “حبث يتناول قصة الحب بين علاء الدين وياسمينا، التى يختطفها جعفر الشرير، ويتعهد علاء الدين للملك بالبحث عنها، وخلال رحلته لاستعادتها يواجه العديد من المواقف والمغامرات الشيقة.
> ويجسد الشخصيات نادر عماد ( علاء الدين ) ، ياسمين سمير ( ياسمينا )، عبد الرحمن دسوقى ( الجنى ) ، محمد سالم ( جعفر الشرير )، امجد عبد العزيز ( القرد اوزى )، ياسر الليثى ( الملك ) ، أحمد على ( العنكبوت ) ، كايدى اودريس ( النحل ) ، ديانا السراوى ( الوردة ) ، تصميم الديكور والملابس والاضاءة أحمد زايد ، هاله حسن ، رضا ابراهيم والمخرج المنفذ والمصمم المساعد للفرقة سوزان فياض،تصميم بوسترات للفنان مصطفى عوض.

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