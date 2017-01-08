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اليوم.. الفراعنة في مهمة ودية أمام منتخب تونس استعدادًا لأمم إفريقيا

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اليوم.. الفراعنة في مهمة ودية أمام منتخب تونس استعدادًا لأمم إفريقيا اليوم.. الفراعنة في مهمة ودية أمام منتخب تونس استعدادًا لأمم إفريقيا

يلتقي في السادسة مساء اليوم، المصري، مع نظيره التونسي، في مباراة ودية تقام على استاد القاهرة ويديرها طاقم تحكيم اماراتى بقيادة الحكم الدولى يعقوب حمادي، ويُعاونه كل من أحمد الراشدى وجاسم عبد الله ومعهم محمود بسيونى حكماً رابعًا .

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بالجابون يوم 14 يناير الحالى .

وشهد مران منتخب الأخير مشاركة 26 لاعبا، هم: لاعبو الأهلى والزمالك بجانب عصام الحضرى ومحمد عواد وحمادة طلبة وأحمد جمعه وعمر جابر وكريم حافظ وكوكا وكهربا وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد الشافى، ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمد صلاح .

واشتملت تدريبات الفراعنة على محاضرات تحفيزية من الأرجنتينى كوبر المدير الفني للفراعنة بجانب تدريبات بدنية وتكتيكية والتسديد على المرمى والكرات العرضية .

ويلعب منتخب مصر في البطولة الافريقية بالمجموعة الرابعة التى تضم معه كلا من مالى وأوغندا وغانا، بينما وقع الفريق التونسى فى المجموعه الثانية التي تضم معه الجزائر والسنغال وزيمبابوي.

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