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وزير الداخلية يوجه بتنمية البرامج المقدمة في أكاديمية الشرطة

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وزير الداخلية يوجه بتنمية البرامج المقدمة في أكاديمية الشرطة وزير الداخلية يوجه بتنمية البرامج المقدمة في أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية

زار اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، أكاديمية الشرطة – بشكل مفاجئ  لتفقد مسار العملية التدريبية للطلاب الجدد.

واطلع وزير الداخلية، على النتائج التي تحققت في مجال تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم بما يتواءم مع متطلبات الرسالة الأمنية، كما اطلع على التدريبات التي يتلقاها الطلاب الجدد في المجالات كافة خاصة التحركات التكتيكية، والتدريبات التي تسهم في رفع الكفاءة القتالية، موجهًا بمد فترة إعداد الطلاب الجدد لمدة إضافية في إطار العمل على رفع مهاراتهم التدريبية.

ووجه وزير الداخلية بضرورة العمل المستمر على التطوير والارتقاء بالعملية التدريبية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية، من خلال تنمية البرامج المقدمة لهم وزيادة الجرعة العملية.

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