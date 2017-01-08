15 يناير .. عرض أولى حلقات «الأب الروحي» على dmc

كشف المنتج ريمون مقار ان أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل “الأب الروحى”،ستعرض على قناة “dmc”يوم 15يناير المقبل.

> المسلسل من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد فلوكس، دنيا عبد العزيز، ميرهان حسين، فريدة سيف النصر، إيهاب فهمي ،ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، منهم حسنى شته، كارولين عزمي، منى فاروق، رزان الغابة، إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان.