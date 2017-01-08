باسم مرسى يعود لتدريبات الزمالك بعد تهديدات مرتضى منصور

كتب أحمد توفيق

عاد باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك، للانتظام فى المران الجماعى لفريقه بعدما شهدت الساعات الماضية هجوما من جانب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تجاه المهاجم الدولى لتغيب عن مران الأمس دون الحصول على إذن.

باسم مرسى يعود لمران الزمالك بجانب رفعت ورمزى

كما عاد لتدريبات الزمالك بجانب باسم مرسى الثنائى أحمد رفعت ورمزى خالد لاعبى الوسط ليتواجدوا فى تدريبات الفريق اليوم الأحد على ملعب النادى، استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلى المقرر له يوم 10 فبراير المقبل، بعدما تغيب الثلاثى عن تدريب الأمس.

حضور باسم مرسى وغياب الدوليين

بعيدا عن حضور باسم مرسى شهد مران الزمالك غياب السداسى الدولى أحمد الشناوى وعلى جبر وأحمد دويدار وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد إبراهيم للتواجد فى معسكر المنتخب الأول استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها فى الجابون ابتداء من يوم 14 يناير الجارى، بالإضافة إلى الثنائى محمود الونش وأحمد توفيق للانضمام للمنتخب العسكرى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية فى عمان.

شيكابالا يشارك فى مران الزمالك مع باسم مرسى

كما شارك فى مران الزمالك بجانب باسم مرسى، الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الذى تواجد فى التدريب بعدما حصل على راحة من مران الأمس، فى حين تغيب الثلاثى الإفريقى النيجيرى ستانلى ومواطنه معروف يوسف والزامبى إيمانويل مايوكا للسفر إلى بلادهم حيث ينتظر عودتهم للقاهرة غدا الاثنين، كما تغيب على فتحى المصاب لخضوعه لتدريبات علاجية فى ألمانيا بالإضافة إلى أيمن حفنى الذى يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الضامة، فى حين يواصل مصطفى فتحى أداء تدريبات علاجية.

باسم مرسى على رأس 14 لاعبا بمران الزمالك

وشهد مران الزمالك مشاركة كل من شوقى السعيد ومحمد مجدى ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم وحسنى فتحى ومحمود دونجا وأحمد جعفر ومحمد مسعد وصلاح ريكو ومحمود عبد المنصف وباسم مرسى ورمزى خالد وأحمد رفعت وشيكابالا.