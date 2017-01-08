أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

إسلام جمال يرد على تهمة التمرد بحضور مران الزمالك والبرد يمنع مشاركته

Google+ Print
إسلام جمال يرد على تهمة التمرد بحضور مران الزمالك والبرد يمنع مشاركته إسلام جمال يرد على تهمة التمرد بحضور مران الزمالك والبرد يمنع مشاركته

>كتب أحمد توفيق

تواجد إسلام جمال مدافع الزمالك فى المران الجماعى لفريقه اليوم الأحد، بمقر النادى استعدادا لمباراة السوبر المصرى أمام الأهلي، المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل فى الإمارات.

 

 

ورغم تواجد إسلام جمال فى مران الزمالك لكنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حيث يعانى من نزلة برد أدت لغيابه عن مران الأمس قبل حضوره لمران اليوم دون مشاركته بناءً على قرار الجهاز الفنى.

 

 

ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا تجاه إسلام جمال واتهمه بالتمرد عقب غيابه عن مران أمس السبت حيث قال له نصا: "هبطلك كورة يا إسلام".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365