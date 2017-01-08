إسلام جمال يرد على تهمة التمرد بحضور مران الزمالك والبرد يمنع مشاركته

كتب أحمد توفيق

تواجد إسلام جمال مدافع الزمالك فى المران الجماعى لفريقه اليوم الأحد، بمقر النادى استعدادا لمباراة السوبر المصرى أمام الأهلي، المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل فى الإمارات.

ورغم تواجد إسلام جمال فى مران الزمالك لكنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حيث يعانى من نزلة برد أدت لغيابه عن مران الأمس قبل حضوره لمران اليوم دون مشاركته بناءً على قرار الجهاز الفنى.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا تجاه إسلام جمال واتهمه بالتمرد عقب غيابه عن مران أمس السبت حيث قال له نصا: "هبطلك كورة يا إسلام".