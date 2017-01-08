البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع بصعود المؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – على صعود بدعم من مشتريات المحليين والأجانب، بينما مال العرب صوب البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.88 % مسجلا 12937.49 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.85 % مسجلا 2009.34 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.39 % عند 13250.17 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.36 % ليبلغ مستوى 465.96 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.38 % مسجلا 1117.31 نقطة.