كثافات مرورية متوسطة على معظم محاور القاهرة

يشهد كوبري الجامعة وكوبري عباس، كثافات مرورية متوسطة ولكنها كثافات متحرك ،صلاح سالم من كوبرى أكتوبر لنفق العروبة، و كوبرى 6 أكتوبر شهد تباطؤ بالحركة بالاتجاهين للقادم من مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان التحرير و من المهندسين وحتى مدينة نصر ظهر أنسياب محدود فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

ومن جانبة أكد المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أن معظم شوارع ومحاور القاهرة تشهد كثافات مرورية متوسطة ومتحركة لاستعدادات طلبة المدارس لامتحان الفصل الدراسي الأول ، فيما شهد محور الثورة كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات.

وأوضح، أن أغلب الكثافات المرورية تتركز أعلى كوبري أكتوبر عند الوصلة المعلقة ومنزل ميدان رمسيس ومحور 15 مايو عند منزل الزمالك مضيفا أن السيارات تكدست بالطرق المتجهة الى شمال الجيزة وقصر النيل، وشارع مراد اتجاه شيراتون بسبب البدء فى اجراء التحويلات المرورية بمحيط ميدان النهضة.

وتباطئت الحركة المرورية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى و ظهرت كثافات متوسطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات أخرى بكورنيش النيل من الزراعى لاركيدا بسبب حادث تصادم ، و بالدائرى من المنيب للاوتوستراد ،وطريق مصر الإسكندرية الزراعى لنفق السلام ، تباطؤ حركة السيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحرواى عند القرية الذكبة ،وظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم حتى ميدان المؤسسة والمرج.