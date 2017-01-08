أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كثافات مرورية متوسطة على معظم محاور القاهرة

Google+ Print
كثافات مرورية متوسطة على معظم محاور القاهرة كثافات مرورية متوسطة على معظم محاور القاهرة

أرشيفية

يشهد كوبري الجامعة وكوبري عباس، كثافات مرورية متوسطة ولكنها كثافات متحرك ،صلاح سالم من كوبرى أكتوبر لنفق العروبة، و كوبرى 6 أكتوبر شهد تباطؤ بالحركة بالاتجاهين للقادم من مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان التحرير و من المهندسين وحتى مدينة نصر ظهر أنسياب محدود فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

ومن جانبة أكد المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أن معظم شوارع ومحاور القاهرة تشهد كثافات مرورية متوسطة ومتحركة لاستعدادات طلبة المدارس لامتحان الفصل الدراسي الأول ، فيما شهد محور الثورة كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات.

وأوضح، أن أغلب الكثافات المرورية تتركز أعلى كوبري أكتوبر عند الوصلة المعلقة ومنزل ميدان رمسيس ومحور 15 مايو عند منزل الزمالك مضيفا أن السيارات تكدست بالطرق المتجهة الى شمال الجيزة وقصر النيل، وشارع مراد اتجاه شيراتون بسبب البدء فى اجراء التحويلات المرورية بمحيط ميدان النهضة.

وتباطئت الحركة المرورية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى و ظهرت كثافات متوسطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات أخرى بكورنيش النيل من الزراعى لاركيدا بسبب حادث تصادم ، و بالدائرى من المنيب للاوتوستراد ،وطريق الإسكندرية الزراعى لنفق السلام ، تباطؤ حركة السيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحرواى عند القرية الذكبة ،وظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم حتى ميدان المؤسسة والمرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية