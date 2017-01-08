مجهولون يسرقون 110 آلاف جنيه من بنك الائتمان الزراعي بالمنوفية

اقتحم مجهولون اليوم الأحد، مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، وحطموا خزينة البنك وسرقوا 110 آلاف جنيه منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعرض بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، للسرقة عن طريق تحطيم خزينة البنك وسرقة 110 آلاف جنيه منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.