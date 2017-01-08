«القوى العاملة»: تكريم 10 نماذج مصرية مشرفة تعمل بقطر

قالت وزارة القوى العاملة، إن إحدى الشركات بدولة قطر كرمت 10 عمال مصريين كنماذج مشرفة لمصر يحتذي بهم في كافة المجالات ، وذلك في الحفل السنوي الثالث لما يقومون به من جهود في عملهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة – بقطر، يشير فيه إلي الشركة الأوروبية للحراسة والخدمات الأمنية قامت بتكريم عدد من المستخدمين لديها وهؤلاء بمثابة واجهة مشرفة لمصر يحتذى بهم فى كافة المجالات.

فيما أكد المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أن الشركة المذكورة أرسلت خطابًا لمكتب التمثيل العمالي بقطر، يتضمن تكريم عمال مصريين لديها من الرجال السيدات، وقد تم التواصل مع الشركة من أجل تزيدوها بعمالة أخرى يحتذى بها مثل المستخدمين الذين تم تكريمهم، وذلك عن طريق الوزارة بعد الحصول على عقود وتأشيرات بمواقع جديدة ، وقد شمل التكريم كل من: محمد السيد عبد الغنى الدكرورى، وحسام محمد محمد الطاهر، ومحمد فؤاد محمد سيد، وصالح فاروق الطيب محمد، وجمال عبد الستار إبراهيم محمد، وعثمان توفيق فاوى توفيق، ومحمد حماده عمر عبد الرحيم، ومنتصر حسن نور، وملكه غازى محمود جباره، وسحر سيد عبد الحفيظ أبو عليم.