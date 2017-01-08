الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ومحمل بالرياح يصاحبه انخفاض الرؤية والشبورة

يسود اليوم الأحد، طقس شديد البرودة على القاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية.

وحذر وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من السبت والذروة اليوم والاثنين وحتى الثلاثاء، موضحا أن الشبورة المائية الكثيفة في فترات الصباح الباكر ليست مؤشرا بالضرورة على دفء الطقس خلال ساعات النهار، كما حذر من زيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة اليوم على السواحل الغربية

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمي بالقاهرة 15 والصغري 9 ، والاسكندرية العظمي 14 والصغري 7، واسوان العظمي 19 والصغري 8.