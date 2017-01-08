إلغاء إقلاع 9 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل في التشغيل .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار إن السلطات تلقت 4 أخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلتيها رقم 112، و 106 والمتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة الي القصيم ، ورحلة رقم 825 المتجهة الي العين ، بسبب مشاكل في التشغيل.

وأضافت المصادر أن السلطات تلقت اخطارا من شركة النيل للطيران يالغاء رحلتها رقم 113، و 103 والمتجهتان الي العين، ورحلة رقم 111 المتجهة الي الطائف، فضلا عن الغاء رحلتي شركة أير كايرو رقم 443 المتجهة الي الجوف، ورحلة رقم 441 المتجهة الي ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى .