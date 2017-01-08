مطار القاهرة يتسلم 9 إخطارات بإلغاء رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وانخفاض عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و 106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين بسبب مشاكل فى التشغيل.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بالغاء رحلتها رقم 113، و 103 والمتجهتان إلى العين، ورحلة رقم 111 المتجهة إلى الطائف، فضلا عن إلغاء رحلتى شركة إير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، ورحلة رقم 441 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.