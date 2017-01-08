اليوم.. السيسى يبحث مع وزير خارجية غانا السابق قضايا القارة الإفريقية

كان الرئيس الغانى الجديد " نانا اكوفو-ادو" استقبل أمس بمنزله الخاص المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذى نقل له تحيات الرئيس عبد السيسى وتمنياته الطيبة ودعوته لزيارة القاهرة، وذلك للتشاور والتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي فى كافة المجالات، وتعزيز العمل الإفريقى المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس الغانى عن تقديره وامتنانه للرئيس السيسى وتطلعه لتلبية الدعوة فى أقرب فرصة.

وتطرق اللقاء، الذى اتسم بالود، إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية.

وطلب محلب من الرئيس الغانى دعم غانا لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب ندير عام اليونسكو، حيث أكد الرئيس الغانى، على دعمه لترشح "مشيرة خطاب" باعتبارها مرشحة القارة.