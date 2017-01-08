بالصور.. أم شهيد بالشرقية: مصابة بالسرطان ولا أستطيع شراء العلاج

الشرقية- فتحية الديب

"أنا أم البطل الشهيد محمد مصباح الذى استشهد دفاعا عن الأرض فى سيناء سنة 2014، واحتسبته شهيدا عند الله، ورغم كسرة ضهر أبوه من بعده لأنه كان العكاز اللى بنتسند عليه، إلا أننا راضين بقضاء الله وقدره، وبنعافر فى الحياة لكى نعيش لكن الحياة بقت صعبة وقاسية علينا بعد مرض زوجى وإصابتى بمرض السرطان، ونحتاج علاج شهرى يتكلف 800 جنيه شهريا".. بصوت خافض ودموع تحبسها عزة النفس، تروى فاطمة عبد التواب بيومى – 46 سنة – ربة منزل ومقيمة قرية الصوينى مركز ديرب نجم بالشرقية، قصتها بعد استشهاد نجلها الأكبر فى سيناء، وتدهور وضع أسرتها المادى والصحى.

تقول "فاطمة" أقيم بمنزل بسيط مع زوجى وأبنائى الأربعة ولدين وبنتين وزجى يعمل ترزى وربنا رزقنا يوم بيوم، وكانت أمورنا ميسرة، وبعد استشهاد نجلى الأكبر، أصيب زوجى ومن الصدمة تعرض لإصابة بالقلب أجرى على أثرها عملية قلب مفتوح، وتسببت العملية فى عجزه عن العمل.

وتابعت أنها لم تسلم من المرض، وأصيبت بمرض السرطان وأجرت عملية لاستئصال الرحم، وكل ما يتقاضيه زوجها من الدولة معاش شهرى عبارة عن 260 جنيها، وأن علاجها وزوجها يتكلف شهريا 800 جنيه.

وناشدت المسئولين بمساعدتهم على أعباء الحياة وصرف معاش استثنائى لأسرة الشهيد.

للتواصل مع الحالة على رقم 01005828578

والد والدة الشهيد



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