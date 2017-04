اليوم.. "القوى العاملة" تعلن عن قبول طلبات راغبى العمل بالكويت على 5مهن

كتب محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات راغبى العمل على 5 مهن بإحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 400 إلى 1200 دينار كويتى " أى ما يوازى 23 ألفا إلى 70 ألف جنيه مصرى"، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان، إن إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، تطلب عمالة مصرية على 5 مهن تتمثل فى كبير مهندسى الجودة بكالوريوس هندسة، والخبرة تبدأ من 12 سنة فما فوق، والسن يبدأ من 35 سنة فما فوق، والمرتب من 1100 إلى 1200 دينار كويتى، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية فى :aws +api570+ndt Level 2 in PT-UT-RT-MT+LEAD AUDTTOR IN QMS / Cswip3.1، ومهندس جودة ميكانيكا بكالوريوس هندسة، والخبرة من 5 إلى 88 سنوات، والسن من 27 سنة فما فوق، والمرتب من 650 إلى 8000 دينار، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية فى:aws -WELDING INSPECTOR + / Cswip3.1 ، ومفتش جودة "لحام" مؤهل عالى والخبرة من 5 إلى 7 سنوات ، السن من 27 سنة فما فوق ، والمرتب من 400 إلى 5000 دينار ، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية فى : UT-RT-MT-VT Cswip3.1OR aws+NDT LEVEL 2 IN PT-

كما تطلب الشركة مفتش جودة دهانات مؤهل عالى، والخبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن 26 سنة فما فوق والراتب من 400 إلى 500 دينار، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية فى: NACE LEVEL 2- COATING / B.GASGR.2 ، ومفتش جودة "معدات" بكالوريوس هندسة، والخبرة من 3 إلى 5 سنوات، والسن من 26 سنة فما فوق ، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية فى :NDT LEVEL 2 IN PT-UT-RT-MT-VT،ويشترط فى جميع المتقدمين للمهن المطلوبة إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ، والحاسب الآلى .

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر خلال الفترة المشار إليها، و ذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة ، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة فور الانتهاء من تسليم طلبات المتقدمين، وسيتم إخطارهم بالموعد، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.