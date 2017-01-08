الطقس المتوقع على الدولة خلال ثلاثة أيام

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة.

وتوقع المركز في بيان له أن يسود البلاد اليوم طقس رطب مع فرصة لتشكل ضباب على المناطق الداخلية الغربية وغائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

أما يوم غد الإثنين هناك احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الجنوبية الشرقية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي يوم الثلاثاء قد يتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.