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الزمالك يستعد للسوبر على ثلاث مراحل

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الزمالك يستعد للسوبر على ثلاث مراحل الزمالك يستعد للسوبر على ثلاث مراحل

>كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى على خوض فترة الاستعداد لمباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات على ثلاث مراحل بعد عودة الفريق لتدريباته أمس السبت بعد انتهاء الإجازة التى استمرت لمدة أسبوع.

 

وقرر جهاز الزمالك أن تقتصر المرحلة الأولى على التدريبات البدنية فقط دون خوض أى مباريات ودية مع رفع اللياقة البدنية للاعبين عبر التدريب اليومى، بينما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن معسكر خارجى والأقرب إقامته فى المغرب وتتخلله مباراتان أو ثلاث مباريات ودية للوقوف على مستوى كل اللاعبين خاصة أن المعسكر سيقام بمشاركة اللاعبين البعيدين عن المشاركة فى الفترة الأخيرة لتواجد القوام الأساسى فى صفوف المنتخبات الوطنية بينما المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون "معسكر مغلق" فى الإمارات قبل مباراة السوبر بعدة أيام للتدريب على ملعب اللقاء والاعتياد على الأجواء هناك .

 


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