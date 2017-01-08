وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب مع تونس باستاد القاهرة

يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى السادسة من مساء اليوم الأحد المباراة الودية التى تجمع بين المنتخب الوطنى ونظيره التونسى فى إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والتى تقام خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة الودية وسط حضور 10 آلاف مشجع لمؤازرة لاعبى المنتخب قبل سفرهم إلى الجابون لخوض البطولة الأفريقية .

ويلعب المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة مع كل من منتخبات غانا وأوغندا ومالى.

وكان وزير الرياضة قد التقى لاعبى المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر مساء الخميس الماضى لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء جيد بالبطولة الإفريقية وتحقيق أفضل النتائج بها لاسيما أن المنتخب يضم مجموعة من أفضل اللاعبين.