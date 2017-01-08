بالفيديو والصور: فيفي عبده استعانت بزوج ابنتها "الراحل" لبطولة كليبها الوحيد

عرف رجل الأعمال المتوفي ظهر اليوم محمود الدسوقي داخل عالم الفن مؤخرا عندما أسندت له حماته الفنانة فيفي عبده دورا بمسرحيتها الأخيرة "حارة العوالم" مع ابنتها عزة مجاهد، ولكن هذه التجربة لم تكن الأولى له، فقد شارك سابقا بدور زوج فيفي عبده بكليبها الأول والوحيد " أنا حرة ما حبش ضرة".

الكليب الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا بعدد مشاهدات 651 ألف مشاهدة، كان من كلمات ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وفكرة الفنانة فيفي عبده وشاركتها بدور الضرة مريم ابنة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، واختارت لشخصية الزوج الراحل محمود الدسوقي، الذي تحمس بعدها لعالم الفن ووافق على المشاركة بنفس الشخصية مع زوجته عزة مجاهد بمسرحية "حارة العوالم" وكان يشارك حماته استقبال ضيوف الشرف من النجوم يوميا حيث زار العرض الفنانة نجوى فؤاد والمطرب الشعبي أحمد عدوية.