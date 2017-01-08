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أول مؤتمر صحافي للنجمة شريهان ومسابقة لجمهورها

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الأحد 08-01-2017 01:23

أعلن المنتج جمال العدل تنظيم مؤتمر صحافي للفنانة شريهان بعد غد الإثنين في أحد فنادق القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً، للكشف رسمياً عن طبيعة العمل الفنيّ الذي سيجمع الفنانة شريهان مع شركة العدل جروب، وهو أول ظهور علني لشريهان أمام الصحافة المصرية منذ وعكتها الصحية. كذلك أعلنت شركة العدل جروب عن مسابقة لاختيار اثنين من الجمهور لحضور المؤتمر.

يذكر أن الفنانة شريهان تعاقدت مع شركة العدل جروب على تنفيذ عمل فني من حوالى العام، يمكن أن يكون مسرحية. وأكّد البعض أنّ العمل سيكون مسلسلاً لشهر رمضان المقبل، وقيل إنه برنامج منوّعات يتضمن فقرات استعراضية، والمسابقة التي تنظّمها شركة العدل لجمهورها هي تخمين طبيعة العمل المنتظر، والفائز سيحضر الاحتفالية من بين 374 شاركوا في المسابقة واختار أغلبهم عودة شريهان بمسلسل استعراضيّ كبير.

برأيك هل ستعود شريهان إلى الحياة الفنية بمسلسل ينافس في ماراثون دراما رمضان 2017 أم بعمل مسرحي استعراضي أو ببرنامج منوعات؟

الإجابة الحاسمة ستكشفها شريهان بنفسها يوم الإثنين المقبل.

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سيدتي