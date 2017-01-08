بالصور: منة شلبي تودع منافسات "أجازة نصف العام" وتخترع موسماً سينمائياً جديداً

فشلت كل جهود صناع فيلم "الأصليين" للنجمة منة شلبي وزميلتها كندة علوش في اللحاق بمنافسات موسم أفلام أجازة نصف العام، فقرّرت منة اختراع موسم جديد وهو "شم النسيم" الموافق لأعياد الربيع في مصر لعرض فيلمها الجديد بعيداً عن المواسم المعروفة وهي عيدي الفطر والأضحى.

فيلم "الأصليين" تمّ الانتهاء من تصويره منتصف ديسمبر الماضي، بعد جهود مضنية بذلها أبطاله منة شلبي وكندة علوش وخالد الصاوي وماجد الكدواني تمهيداً للّحاق بمنافسات موسم أجازة منتصف العام الدراسي. ولكن المخرج مروان حامد لم يستكمل بعدُ أعمال المونتاج والجرافيكس، كما لم يتمّ وضع الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزية، فهربا من منافسة أفلام عيدي الفطر والأضحى، وتقرّر عرض الفيلم مطلع شهر أبريل المقبل، بمناسبة أعياد الربيع، وهو موسم يتمّ اختراعه للمرة الأولى بدور العرض المصرية.

يذكر أن الفيلم هو التعاون الثاني بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد بعد فيلم "الفيل الأزرق"، وهو من إنتاج شركتي "ريد ستار" و"نيوسينشري" للإنتاج والتوزيع، وحمل سابقاً اسم "بهية" ثم تمّ تغييره ليُصبح "الأصليين".