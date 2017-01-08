مهاب مميش: عبور 68.8 مليون طن بضائع قناة السويس من الاتجاهين خلال نوفمبر

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 68.8 مليون طن بضائع، من الاتجاهين خلال شهر نوفمبر 2016.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن منطقة الشمال شهدت عبور 12 مليونًا و592 ألف طن بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و13 مليونًا و462 ألف طن بمنطقة شمال البحر المتوسط، و6 ملايين و29 ألف طن بمنطقتى غرب وجنوب غرب المتوسط.

وعبرت 6 ملايين و323 ألف طن متجهة إلى منطقة البحر الأسود، وتم عبور 20 مليونًا و11 ألف طن متجهة لمنطقة شمال غرب أوروبا، ومليون و33 ألف طن متجهة لمنطقة بحر البلطيق، و6 ملايين و505 ألف طن لأمريكا، وعبرت 2 مليون و631 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى.

وأشارت التقارير، إلى أن 68.8 مليون طن بضائع عبرت القناة خلال شهر نوفمبر من اتجاه الجنوب، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر عبور 12 مليونًا و251 ألف طن من اتجاه الجنوب، فيما شهدت منطقة شرق أفريقيا عبور 615 ألف طن، ومنطقة الخليج العربي شهدت عبور 19 مليونًا و565 آلاف طن، ومنطقة جنوب آسيا شهدت عبور 8 ملايين و152 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق آسيا شهدت عبور 21 مليونًا و150 ألف طن، كما شهدت منطقة الشرق الأقصى عبور 6 ملايين و180 ألف طن، كما عبرت 513 ألف طن بضائع إلى أستراليا و160 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى خلال شهر نوفمبر 2016.