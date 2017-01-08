6 نصائح تقلل من مشكلة تساقط الشعر للمصابين بالغدة الدرقية

نهى طارق

المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقية يمكن أن تسبب تغيرات فى كل من أنظمة الجسم خاصة الشعر، حيث تتأثر دورات الشعيرات الدموية ويسبب هذا الأمر فقدان الشعر.

وتؤكد الدراسات أن هناك صلة وطيدة بين نشاط هرمون الغدة الدرقية وصحة الشعر، فهذه الهرمونات تحفز بصيلات الشعر وتنظم صحة الغدد الدهنية، لذلك فإن أى خلل بهذه الغدة يمكن أن يسبب فقدان وجفاف الشعر، وهى مشكلة من الصعب السيطرة عليها فى هذه الحالة. وقد قدم موقع Step to Health بعض النصائح التى تساعد على تقليل مخاطر أعراض تساقط الشعر بالنسبة للأشخاص المصابون بالغدة الدرقية ومنها:

1- التأكد من الحصول على الجرعة الصحيحة لمكملات هرمون الغدة الدرقية

بعد معرفة الشخص أى نوع من مشكلة فى الغدة الدرقية التى يعانى منها، فلا بد من التأكد من الحصول على مكملات الهرمون التى صممت للسيطرة على الأعراض الخاصة بهذه الحالة، ومن الضرورى القيام بذلك تحت إشراف طبى.

2- اتباع نظام غذائى جيد

تقول الدراسات إن الهرمونات غير المنضبطة يمكن أن تحد من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، الأمر الذى يتسبب فى فقدان الشعر، لذلك ينصح باتباع نظام غذائى متوازن، لأن الأطعمة السامة والأطعمة التى تسبب التهابات يمكن أن تفاقم أعراض مشاكل الغدة الدرقية، وينصح الأطباء بالابتعاد عن الألبان والذرة وفول الصويا، كما ينصحون بالإكثار من الحصول على بعض العناصر والمعادن منها اليود والسيلينيوم والزنك والحديد والفيتامينات "أ" "ب" "د".

3- استهلاك كمية كافية من الكولاجين

الكولاجين هو بروتين غنى بالأحماض الأمينية بما فى ذلك الجلوتامين وهذه المغذيات تقوى الشعر وتعطيه مرونة، وعلى الرغم من أن الجسم يمكن أن تنتج هذا البروتين من تلقاء نفسه إلا أن الدراسات تنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية من الإكثار من نسبة هذا البروتين، من خلال تناول بعض الأطعمة منها بياض البيض والفاصوليا والمأكولات البحرية.

4- تجنب استخدام الحرارة على الشعر

الحرارة من أسوأ الأمور التى تضر الشعر وتتلفه، لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية بالابتعاد طوال فترة الإصابة بهذه الحالة عن مجففات الشعر والحرارة، لأن الشعر فى هذه الفترة يكون ضعيفاً وهذه الأمور تضعفه بشكل أكبر.

5- زيادة كمية المياه المستهلكة

المياه من أهم الأمور التى تساعد على الحفاظ على شعر صحى، لذلك ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بهذه الحالة بتناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميا يساعد ل تجنب جفاف فروة الرأس.

6. تجنب الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يفاقم أعراض الغدة الدرقية بما فى ذلك فقدان الشعر، فقد تبين أن الإجهاد يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة الشعيرات الدموية وهو واحد من أسباب فقدان الشعر.