اليوم.. الإنتاج الحربى يعود للتدريبات استعدادًا للدور الثانى بالدورى

كتبت لبنى عبد الله

فى تمام الثالثة عصر اليوم الأحد يعود فريق الإنتاج الحربى بقيادة شوقى غريب لاستئناف تدريباته بملعب المصانع الحربية بطريق صلاح سالم استعدادًا لمنافسات الدور الثانى بالدورى، بعد الراحة التى حصل عليها منذ لقائه الأخير فى المسابقة أمام المصرى البورسعيدى والذى انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف

وكان الجهاز الفنى للإنتاج الحربى قد استقر على إقامة معسكر مغلق بالقاهرة يتخلله بعض اللقاء الودية فى إطار تجهيز اللاعبين.

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة.