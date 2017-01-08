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القنوات المفتوحة أمم أفريقيا الجابون 2017 – ترددات القنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا يناير 2017

  • رياضة
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القنوات المفتوحة أمم أفريقيا الجابون 2017 – ترددات القنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا يناير 2017 القنوات المفتوحة أمم أفريقيا الجابون 2017 – ترددات القنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا يناير 2017

هناك ناس كثيرة يبحثون عن القنوات المفتوحة أمم أفريقيا 2017، أو ما يسمى بالقنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا الجابون 2017، فالجميع متشوق لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 والتي ستقام بالجابون بعد أيام قليلة، حيث يشارك في تلك البطولة المصري، تونس، المغرب، الجزائر، لذا من المهم إن نلقي نظرة على جميع القنوات الناقلة للبطولة الإفريقية 2017.


ترددات القنوات المفتوحة أمم أفريقيا الجابون 2017

حيث أن المباريات ستُذاع على قناة ماكس التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، حيث أنها تبث عن طريق الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات القطري، كما تم الإعلان عن القنوات التي ستقوم ببث المباريات ومنها قناة أر تي إس، أو آر تي إم، وسوف تبث المباريات من خلال تلك القناتين بشكل مجاني وبدون تشفير، حيث يمكنكم متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال الترددات التالية.
تردد قناة أر تي إس RTS الناقلة لأمم أفريقيا الجابون 2017
القمر  يوتلسات
التردد  11221  12728
القطبية  أفقي
معدل الترميز  27500  30000
تردد قناة أو أر تي إم المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا الجبون 2016
تردد قناة ORTM الناقلة لأمم أفريقيا 2017
تردد قناة أو أر تي إم ORTM الناقلة لأمم أفريقيا الجابون 2017
القمر  يوتلسات
التردد  10721  11728
القطبية  أفقي
معدل الترميز  27500  30000
تردد قناة أر تي إس المفتوحة الناقلة أمم أفريقيا الجابون 2017
قناة RTS الناقلة لأمم أفريقيا 2017
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا الجابون 2017

إذاً جاءت قناة أو آر تي أم وقناة آر تي إس،  لينقلوا جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة في الجابون، ولكن المشكلة ستكون في اللغة، حيث اللغة الرسمية للقناتين هي الفرنسية، هذه هي الصعوبة التي سيواجها المصريين في متابعة جميع مباريات البطولة وأهمهما بالطبع لقاءات في البطولة.

تلك القنوات ستقوم بخدمة متميزة أيضًا في نقل أحداث مباريات البطولة، وذلك من خلال برامجها التي ستقدمها قبل المباراة، كما علمت مصادرنا الخاصة، إن تلك القنوات المفتوحة الناقلة لجميع مباريات أمم أفريقيا الجابون 2017 ستكون دائمًا سباقة في الأخبار الخاصة بالبطولة الإفريقية الهامة.

تلك القناتين لها أهمية كبيرة لدى المصريين في ذات الوقت، وذلك يرجع إلى عودة المنتخب المصري إلى من جديد للبطولة الغائبة عنها منذ 6 سنوات، كما يوجد سبب آخر، مشاهدة جميع مباريات مصر في مرحلة المجموعات، حيث أوقعت القرعة مصر مع غانا ومالي وأوغندا، لذا مشاهدة تلك المباريات هامة للمصريين، وبعد الفحص الشديد وجدنا أخيرًا تلك القنوات الناقلة لأمم أفريقيا الجابون 2017، لذا بعد سماع تلك الأخبار، سعدت جميع جماهير مصر وباقي الدول العربية المشاركة في البطولة التي ستنقل مبارياتها على  قناة أو آر تي أم وقناة آر تي إس.

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