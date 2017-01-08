النيابة تطلب التحريات حول اتهام معد برامج بابتزاز مديرة مدرسة بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، تحريات المباحث حول اتهام معد بأحد البرامج الفضائية بابتزاز مديرة مدرسة للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم ذكر اسمها فى واقعة تعرض طفل لهتك عرض داخل المدرسة التى تديرها بالعمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة العمرانية قد تلقى بلاغا من مديرة مدرسة، أفادت فيه أن معد برامج بقناة فضائية يبتزها ويطلب منها دفع مبلغ 15 ألف جنيه للتغاضى عن ذكر اسمها فى تقرير يعده للبرنامج الذى يعمل به، عن تعرض طفل بالمدرسة لهتك عرضه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 187 لسنة 2017 إدارى القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق.