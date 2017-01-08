اليوم.. إنبى يلتقى مع الوحدة السعودي ودياً

كتب عمرو جاب الله

يلتقى إنبى بقيادة طارق العشرى، اليوم الأحد، مع الوحدة السعودى، على استاد بتروسبورت، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين، فى بداية فترة إعداد الفريق البترولى الأولى ضمن فترة التوقف الجارية.

كان إنبى قد استأنف تدريباته الأربعاء الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة طلائع الجيش، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز ومن المقرر أن يدخل الفريق البترولى معسكر مغلق لمدة 9 أيام بداية من يوم الثلاثاء 10 يناير ويمتد إلى الخميس 19 يناير فى الإسماعيلية، ثم يعود الفريق إلى تدريباته فى القاهرة قبل السفر إلى برج العرب لإقامة معسكر ثانى بداية من يوم 29 يناير إلى 6 فبراير المقبل.