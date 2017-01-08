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عناصر غذائية تحمى جسدك من السموم.. احرص على تناولها يوميا

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عناصر غذائية تحمى جسدك من السموم.. احرص على تناولها يوميا عناصر غذائية تحمى جسدك من السموم.. احرص على تناولها يوميا

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من العناصر الغذائية الموجودة فى أطعمة مختلفة قادرة على حماية الجسم وتحصينه كل يوم من السموم، التى تكون عبارة عن مواد سامة تنتجها الكائنات الدقيقة والخلايا الحية وتضر بصحة الجسم.

 

وتابع التقرير أنه يمكن التعرض للسموم بسهولة من خلال الأكل والهواء الذى تتنفسه، لذا فإن حماية الجسم من السموم يجعلك بشكل أفضل. كما جاء فى التقرير أن هناك أطعمة تعمل على تحصين جسمك وحمايته من السموم وتتضمن الآتى: اللبن، فإذا كنت تشرب اللبن بشكل منتظم ستكون قادرا على تحصين نفسك من السموم مثل الرصاص، كما أن اتباع نظام غذائى غنى بالكالسيوم يمكن أن يساعد فى منع امتصاص الجسم للرصاص، وأيضا الخضراوات الورقية الخضراء التى تعد مصدر غنى للكالسيوم.

 

وحسب التقرير فإن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك تحمى الجسم من السموم كالرصاص والزئبق الذى يدخل إلى الجسم عن طريق الهواء والماء والطعام، كما أن بكتيريا البروبيوتيك تمنع الجسم من امتصاص هذه السموم، كما وجد أن بذور عباد الشمس تحتوى على كمية عالية من فيتامين E، ووجد أنها تعمل على طرد السموم التى تدخل الرئتين من استنشاق الهواء.

 

وأخيرا من الأطعمة التى تخلص جسمك من السموم البروكلى، لاحتوائه مواد مضادة للأكسدة والتى تعمل على طرد السموم من الرئتين.


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