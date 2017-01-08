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مؤمن زكريا: "لم أعتاد الجلوس على "الدكة".. وأنتظر رد الأهلى على الرحيل"

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مؤمن زكريا: "لم أعتاد الجلوس على "الدكة".. وأنتظر رد الأهلى على الرحيل" مؤمن زكريا: "لم أعتاد الجلوس على "الدكة".. وأنتظر رد الأهلى على الرحيل"

>كتب أحمد طارق

كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، أنه خلال الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، شارك فى 7 مباريات أساسياً، وجلس على مقاعد البدلاء فى 10 لقاءات، وهذا الأمر يعد جديدًا عليه ولم يعتاده، ورغم ذلك لم يعترض ولم يتحدث مع المدير الفنى فى هذا الشأن.

 

وأوضح مؤمن، أن خلال تلك الفترة تلقى عرضاً للاحتراف لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، إلا أنه رفض إبداء رأيه بالرفض أو الموافقة، وطالب أن يصبح العرض رسمياً ليكن القرار النهائى بيد الإدارة والجهاز الفنى للقلعة الحمراء.

 

وكان نادى الوحدة السعودى طلب استعارة مؤمن زكريا من الأهلى لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وأضاف صانع ألعاب المارد الأحمر لقناة الأهلى، أنه لا يعلم إلى أى مدى وصلت المفاوضات بين الناديين، لافتاً إلى أنه رفض الإفصاح عن رأيه لمقدمى العرض بالرفض أو القبول لحين رد مسئولى الأهلى.


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