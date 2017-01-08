الجيش الليبى: إغلاق تشاد حدودها معنا هو قرار تشادى ولا نعلق على أمر سيادى

طرابلس أ ش أ

قال المتحدث العسكرى للجيش الليبى عقيد أحمد المسمارى، إن قرار إغلاق تشاد حدودها مع ليبيا ،هو قرار تشادى ونحن لا نعلق على أمر سيادى.

وأضاف المسمارى ، أن الحكومة التشادية تخشى من طرفين قد يتسربا إلى الداخل وهما الجماعات الإرهابية وقوة المعارضة التشادية التى تتمركز فى جنوب منطقة الجفرة.

وأشار المسمارى ، إلى أن الإرهابيين يعودون إلى أوطانهم بعد الضغط عليهم وانتصارات قوات الجيش الليبى ، مؤكدا أن ليبيا لا تقاوم هذا الإرهاب مفردها، ويجب على الجميع مقاومته، مطالبا جميع البلدان بتحمل مسؤولية مواطنيها.

وأكد المتحدث العسكرى ، أنه لا توجد اشتباكات تشارك فيها قوات الجيش بالجفرة، ولكن هناك قصف بطائرات تابعة لقوات الجيش الليبى .