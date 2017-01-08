خرق إسرائيلى للأجواء اللبنانية جوا وبحرا

بيروت أ ش أ

اخترقت طائرتا استطلاع تابعتان لإسرائيل الأجواء اللبنانية ، السبت، وذكر بيان للجيش اللبنانى أن الطائرة الأولى اخترقت الأجواء من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة.

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

وأشار الجيش اللبنانى - فى بيانه - أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق، موضحا أنه تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان.