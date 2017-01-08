أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خرق إسرائيلى للأجواء اللبنانية جوا وبحرا

Google+ Print
خرق إسرائيلى للأجواء اللبنانية جوا وبحرا خرق إسرائيلى للأجواء اللبنانية جوا وبحرا

>بيروت أ ش أ

اخترقت طائرتا استطلاع تابعتان لإسرائيل الأجواء اللبنانية ، السبت، وذكر بيان للجيش اللبنانى أن الطائرة الأولى اخترقت الأجواء من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة.

 

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

 

وأشار الجيش اللبنانى - فى بيانه - أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق، موضحا أنه تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365